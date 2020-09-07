السعودية تقبض على سائق صور نساء دون علمهن

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة السعودية في منطقة الرياض القبض على مقيم صّور عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على (مقيم باكستاني الجنسية) لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

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