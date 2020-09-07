تقتل حماها لسرقة 25 جنيها

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة قتل مزارع وسرقته بمحافظة المنيا، حيث تلقى مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا بلاغا بالعثور على جثة "مزارع - مقيم بدائرة المركز" بقطعة أرض زراعية في القرية وبها جروح بالرأس وكان صاحب الجثة موثوق اليدين والقدمين.

ووفقاً لموقع اليوم السابع، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "ربة منزل"زوجة نجل المجنى عليه وعاطل مُقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات وسلاح"، وطالب - مُقيمين بدائرة المركز ".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، حيث أكدت ربة المنزل بأنه نظراً لاعتقادها والعاطل بحيازة المجنى عليه لمبالغ مالية عقدا العزم على التخلص منه بقتله للاستيلاء على تلك المبالغ.

وأضاف المتهمان أنه فى سبيل تنفيذ مخططهما إستعانا بالطالب وقامت ربة المنزل باستدراج المجنى عليه خارج الغرفة محل إقامته وعقب ذلك قام المتهمان الثانى والثالث بالتعدى عليه بالضرب بعصا غليظة محدثان ما به من إصابات وقاموا بإيثاق يديه وقدميه وإلقائه بالمزرعة المجاورة للغرفة محل إقامته "مكان العثور"، وتم بإرشادهم ضبط الأداة المستخدمة "شومه" ، 2 هاتف محمول ، كيس يحوى عملات معدنية "25 جنيه" خاصين بالمجنى عليه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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