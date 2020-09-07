واقعة الاعتداء على مصري في الكويت تنتهي بالصلح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل.

وانتقلت الجهات المختصة للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.

وأضحت وزارة الداخلية الكويتية في حسابها الرسمي على تويتر، أنه بعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة، أفاد أنه لايرغب بتقديم شكوى لدى المخفر بالواقعة.

هذا وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذار منه وتم التصالح بينهم.

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