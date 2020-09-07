جريمة مروعة تهز العراق.. تقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها وترميه في المجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد، السبت، عن جريمة قتل رجل على يد زوجته بالاتفاق مع عشيقها على خطفه وقتله ورميه في مجاري الصرف الصحي.

وأوضحت المديرية " في بيان أنه تم تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تبين قيام المتهم بأخذ المجني عليه إلى مكان مجهول وإخفائه".

وأضاف البيان أنه "وبعد تشكيل فريق العمل وخلال 24 ساعة من إحالة الدعوى إلى مديريتنا تم إلقاء القبض على الجاني واعترف صراحة بوجود علاقة مع زوجة المجني عليه واتفاق لقتله"، مبينا أنه" قام باستدراج المجني عليه إلى محطة المجاري الرئيسة وقتله طعنا بسكين عده طعنات ورميه فيها".

وتابع البيان أنه "جرى الانتقال إلى محل الحادث وبدلالة المتهم وباشتراك مديرية الدفاع المدني، تم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي وكذلك تم إلقاء القبض على زوجة المجني عليه"واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهم على تنفيذ جريمتهم النكراء".

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