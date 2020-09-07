شاهد.. النيران تلتهم 600 هكتار من غابات كاليفورنيا
امتد حريق هائل غير بعيد عن تجمع سكاني في مقاطعة سان دييغو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على مساحة غابية تقدر بأكثر من 600 هكتار.
وقالت إدارة الإطفاء المحلية على صفحتها في "تويتر"، إن السلطات أصدرت أمرا بإجلاء السكان المحليين، مشيرة إلى أن النيران تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، حيث تأثرت معدات سان دييغو للغاز والكهرباء، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
شاهد.. النيران تلتهم 600 هكتار من غابات #كاليفورنياhttps://t.co/yOt7hXacM3#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4huaz4h2GA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 7, 2020
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