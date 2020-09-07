سعودي يختلس 120 ألف ريال من أجهزة الصرف الآلي

تمكن الجهات الأمنية السعودية بمحافظة جدة من القبض على سعودي في العقد الرابع من العمر، إثر تورطه باختلاس 120 ألف ريال من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة. بحسب صحيفة الرياض السعودية.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة ، مستغلاً عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة ، وقدرت المبالغ المختلسة بحوالي ( 120.000) مئة وعشرين ألف ريال ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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