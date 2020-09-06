السعودية.. القبض على معنف ابنه لاستفزاز طليقته

المصدر: وكالات

ألقت أجهزة الأمن في السعودية القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف طفله الصغير بهدف استفزاز طليقته في حادث أثار ضجة واسعة بالمملكة.

وأعلن مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية، أنه تم الوصول لطفل ظهر في مقطع فيديو أثناء تعرضه للتعنيف من قبل والده، موضحاً أنه تم توفير الحماية للطفل، وتحويل المُعنِّف للجهة المختصة وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء، وذلك وفقاُ لصحيفة "عكاظ "السعودية.

ونقلت الصحيفة عن المركز "بالإشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية".

وأضافت: "تجري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء".

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