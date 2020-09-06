بتواطؤ زوجته.. مقتل رجل ورمي جثته في المجاري

المصدر: وكالات

أعلنت قوة من مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الأحد، عن اعتقال امرأة تواطأت مع عشيقها لقتل زوجها ورميه في مجاري مياه الصرف الصحي.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي أنه "استناداً لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة شخصية من قبل اللواء الحقوقي مدير مكافحة إجرام محافظة بغداد، وبعملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، أحال مركز شرطة بغداد الجديدة دعوى فقدان شخص لأسباب مجهولة"، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وأضافت: "في الثالث من سبتمبر الجاري تم تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام، ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تبين قيام المتهم بأخذ المجني عليه إلى مكان مجهول وإخفائه، وبعد تشكيل فريق العمل خلال 24 ساعة من إحالة الدعوى إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد، تم إلقاء القبض على الجاني".

وأوضحت أن "الجاني اعترف بوجود علاقة واتفاق مع زوجة المجني عليه، حيث قام باستدراج الضحية إلى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعناً بالسكين عدة طعنات ومن ثم رميه فيها".

وأضافت: "تم الانتقال إلى محل الحادث وبدلالة المتهم وباشتراك مديرية الدفاع المدني، حيث تم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، وكذلك تم إلقاء القبض على زوجة المجني عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهما على تنفيذ جريمتهما النكراء".

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