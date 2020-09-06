وزارة الهجرة المصرية تكشف تفاصيل الفيديو المتداول عن الاعتداء على مصري في الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزأ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذى وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت الوزارة أن الشابين، الذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر، وفقاً لليوم السابع.

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

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