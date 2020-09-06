حادث طعن عدد من الأشخاص وسط برمنغهام والشرطة تطوق المكان

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أعلنت الشرطة البريطانية عن وقوع حادث كبير حيث تعرض العديد من الأشخاص للطعن في وسط مدينة برمنغهام.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن هناك "عددا" من الضحايا، لكن لم تكشف على الفور خطورة إصاباتهم.

وتم تلقي بلاغ عن وقوع حادث الطعن في حوالي الساعة 12:30 من فجر يوم الأحد بالتوقيت المحلي، وفقاً لموقع "التلغراف".

وأضافت الشرطة أنه "تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

وقالت الشرطة: "نحن على علم بوقوع عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورة الإصابات.

وأضافت: "ومع ذلك ، فإن جميع خدمات الطوارئ تعمل معًا في مكان الحادث للتأكد من أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية."

وتابعت: "لا يزال العمل جاريا لتحديد ما حدث وقد يستغرق بعض الوقت قبل أن نكون في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء. في هذه المرحلة المبكرة لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث".

وقالت الشرطة أن تفاصيل الحادث سيتم الإعلان عنها لاحقا وقد تم تطويق المكان.

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