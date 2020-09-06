"كارثة مؤكدة" تتربص باليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

يتجه الإعصار "هايشن" شديد القوة إلى جنوب غرب اليابان، حيث أمرت السلطات بإجلاء آلاف السكان وألغت نحو 600 رحلة جوية محذرة من رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وأمواج عالية.

ويتوقع أن يصل "هايشن" اليوم مع رياح سرعتها 290 كلم في الساعة ما يجعل منه عاصفة "عنيفة".

وبعد ظهر أمس كان الإعصار يقترب من أوكيناوا جنوب اليابان ويفترض أن يتجه نحو كيوشو غرب البلاد مساء اليوم أو صباح الاثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المحلية.

وأرغم الإعصار "هايشن" السلطات اليابانية على تعليق عمليات البحث عن عشرات البحارة المفقودين إثر غرق سفينة كانت تنقل مواشي جراء عاصفة أخرى بعد انتشال اثنين من أفراد الطاقم، وفق روسيا اليوم.

ويتوقع أن يكون "هايشن" أقوى من الإعصار "مايساك" الذي أدى إلى غرق السفينة.

وأفاد التلفزيون العام الياباني بأن شركات الطيران ألغت نحو 100 رحلة جوية السبت و484 أخرى كانت تخطط لتنفيذها الأحد وتربط بين جنوب وجنوب غرب اليابان بأجزاء أخرى في البلاد.

وأعلنت شركة "تويوتا" لصناعة السيارات تعليق نشاطاتها حتى الاثنين على الأقل في 3 مصانع في جزيرة كيوشو فيما تدرس شركتا "كانون" و"ميتسوبيشي الكتريك" اتخاذ خطوات مماثلة.

وأفاد المسؤول في مصلحة الأرصاد الجوية، يوشيهيسا نكاموتو، خلال مؤتمر صحفي، عن وجود "خطر هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة وأمواج عالية وعواصف عنيفة"، ودعا إلى القيام بعمليات إجلاء و"توخي أقصى درجات الحذر".

من جهته، قال المسؤول الحكومي، يوهاي تاكامورا، خلال المؤتمر: "ستقع كارثة، إنه أمر مؤكد".

ودعي 4600 شخص في تاروميزو في جزيرة كيوشو إلى مغادرة منازلهم بسرعة فيما طلبت السلطات من السكان في مناطق أخرى من الجزيرة الاستعداد للمغادرة، وفي جزيرة ميناميدايتوجيما شرق أوكيناوا دعي 1300 شخص إلى إخلاء منازلهم.

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