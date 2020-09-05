إصابة أكثر من 200 شخص بانفجار قارورة لغاز الكلور في غرب إيران

المصدر: أ ف ب

أصيب أكثر من 200 شخص بجروح في انفجار قارورة لغاز الكلور محمولة على متن شاحنة أمس " الجمعة " في محافظة إيلام في غرب إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيلام محمد كريميان، ان 217 شخصا أصيبوا "إثر حادث انفجار قنينة لغاز الكلور في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول" أمس.

وأشارت الى ان الحادث نتج عن "تماهل سائق شاحنة حاملة لقناني غاز الكلور" في القرية.

ولم يؤد الحادث الى أي وفاة، بحسب "إرنا". وأوضح كريميان ان المصابين نقلوا الى مستشفيي الإمام الخميني في مدينة إيلام مركز المحافظة، ومستشفى الإمام علي في مدينة سرابلة مركز القضاء، مشيرا الى ان 106 منهم بقوا في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقي الاسعافات.

وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.

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