بالفيديو.. البحرية السريلانكية تنقذ طاقم ناقلة نفط محترقة

المصدر: البيان الإلكتروني

على بعد 70 كيلومتراً شرق شواطئ سريلانكا، هب حريق بناقلة نفط ضخمة كانت تنقل 270 ألف طن من النفط الخام إلى الهند.

خلف الحادث مصاباً واحداً ومفقوداً واحداً من ضمن طاقم السفينة المكون من 23 شخصاً من الفلبين واليونان.

واندلع الحريق بداية في مرجل في غرفة المحرك على متن الناقلة إم تي نيو دايموند، بحسب "يورونيوز".

ومع تلقي البحرية السريلانكية إشارة، أرسلت أربع سفن للمساعدة في عملية الإطفاء والإنقاذ، وعند وصول السفن الأربعة كان 19 من أفراد الطاقم قد تحركوا على قوارب النجاة وتم إنقاذهم من قبل السفن، فيما ترك القبطان واثنين آخرين الناقلة، مع بدء جهود البحرية إخماد الحريق.

وتم نقل عضو الطاقم المصاب وهو المهندس الثالث للناقلة ويحمل الجنسية الفلبينية إلى المستشفى، وفقاً للمتحدث باسم البحرية.

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