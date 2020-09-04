مصر.. القبض على رجل قتل أمه قبل 9 سنوات

المصدر: وكالات

ألقت الشرطة المصرية "الخميس" القبض على رجل متهم بقتل والدته قبل 9 سنوات، في منطقة عابدين، وأعيد فتح التحقيقات في الواقعة، ولم يدر الرجل أن جريمته التي اقترفها في حق والدته، بسبب كشف فضيحته وعلاقته مع سيدة، لن تطفو على السطح.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة أن جثة المجني عليها تعود لسيدة في العقد السادس من العمر، بها إصابات وجروح بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس، وآثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، وتبين أن الوفاة نتيجة الخنق، بحسب اليوم السابع

وأقر المتهم بارتكابه الجريمة لسرقة المجني عليه، وقال إن والدته علمت بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه، ودخلت في مشادة، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره.

لم يدر شاب أن جريمته التي اقترفها في حق والدته، بسبب كشف فضيحته وعلاقته مع سيدة، لن تطفو على السطح، فبالرغم من مرور سنوات على الجريمة إلا أن أجهزة الأمن كشفتها وضبطت المتهم، الذي اعترف بجريمته، حيث تسلل لمكان نومها وتقمص شخصية عشماوي ونفذ فيها حكم الإعدام بخنقها.

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