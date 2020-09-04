السعودية تطيح بعصابة تحويل أموال بحوزتهما أكثر من مليون ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

أطاحت الشرطة السعودية في منطقة الرياض بتنظيمٍ عصابي مكون من (9) مقيمين، امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء سعوديين، وبحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيم "1.036.182" مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا.

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس ) امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيم (1,036,182) مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.بحسب صحيفة الرياض.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز