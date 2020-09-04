شاهد.. اندلاع حريق مهول في أنبوبي نفط بولاية الوادي الجزائرية

المصدر: البيان الإلكتروني

⁦⁩قالت الحماية المدنية الجزائرية إنها تعمل على إخماد حريقين لتسرب نفطي من أنبوبين نقل بترول في منطقة أم الطيور ولاية الوادي، شمال شرق الصحراء الجزائرية.

وجاء في البيان، الذي نشرته مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي عبر موقع فيسبوك، إنها أوقفت إمداد النفط في أنبوب خط سكيكدة، والأنبوبان يبعدان عن بعضهما بعضاً مسافة حوالي 500 متر.

​و⁦⁩قالت الحماية المدنية ⁦⁩إن عملية إخماد الحريق مازالت متواصلة، لافتة إلى أن ⁦"هناك ثلاث جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول آلياتنا لإخماد الحريقين"، وفق صحيفة النهار الجزائرية.

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