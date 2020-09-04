شاهد.. اندلاع حريق مهول في أنبوبي نفط بولاية الوادي الجزائرية
قالت الحماية المدنية الجزائرية إنها تعمل على إخماد حريقين لتسرب نفطي من أنبوبين نقل بترول في منطقة أم الطيور ولاية الوادي، شمال شرق الصحراء الجزائرية.
وجاء في البيان، الذي نشرته مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي عبر موقع فيسبوك، إنها أوقفت إمداد النفط في أنبوب خط سكيكدة، والأنبوبان يبعدان عن بعضهما بعضاً مسافة حوالي 500 متر.
وقالت الحماية المدنية إن عملية إخماد الحريق مازالت متواصلة، لافتة إلى أن "هناك ثلاث جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول آلياتنا لإخماد الحريقين"، وفق صحيفة النهار الجزائرية.
شاهد.. اندلاع حريق مهول في أنبوبي نفط بولاية #الوادي الجزائريةhttps://t.co/zY2IwLLFMg#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mqloGe2e5n— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 4, 2020
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