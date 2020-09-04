شاهد.. اندلاع حريق مهول في دير القمر اللبنانية

المصدر: د ب ا

ذكر تقرير إخباري أن حريقا كبيرا اندلع أمس الخميس في بلدة تقع على بعد 40 كيلومترا من بيروت، في محافظة جبل لبنان شرق البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحريق اندلع في بلدة دير القمر وأتى على مساحة من الأحراج، ولا سيما الحرج التابع لبلدية دير القمر ذات أشجار الصنوبر.

ويعمل الأهالي بالتعاون مع الدفاع المدني والأجهزة المعنية على إخماد الحريق الآخذ بالتوسع نظرا للرياح الساخنة القوية، التي تساهم في تمدد السنة اللهب.

وناشدت البلدية والأهالي المعنيون المساعدة لتطويق النيران ومحاصرتها.

يأتي الحريق الهائل فيما لا يزال لبنان يعاني من تداعيات انفجار مرفأ لبنان الذي خلف أكثر من 190قتيلا، وستة آلاف مصاب، ودمارا هائلا في المرفأ والمناطق المحيطة به مما شرد 300 آلف شخص.

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