بالفيديو.. "مايساك" القويّ يضرب جنوب اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

ضرب إعصار "مايساك" في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الثلاثاء جزيرة كوميغيما قبالة ساحل منطقة أوكيناوا السياحية في جنوب اليابان.

وطالبت السلطات من سكان المدينة إخلاء منازلهم واللجوء إلى المباني القوية، محذرة من حدوث "كارثة كبرى" في المنطقة.

وحذرت وكالة الأرصاء الجوية اليابانية، من أن العاصفة قد تصحب معها زوابع وأمواجا عالية ورياحا عنيفة وفيضانات قد تتسبب في انهيار الأبنية في المنطقة، وفق ما نقلت "يورونيوز".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز