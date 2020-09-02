يشعل النار في جهاز صراف آلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أضرم سعودي في العقد الثالث من العمر النار في جهاز صراف آلي، بعدما سكب عليه مادة سائلة سريعة الاشتعال.

وأوضح الرائد عبد الله العشوي، المتحدث باسم شرطة منطقة نجران في السعودية، أن المتهم لاذ بالفرار من موقع الحادثة بعد الإقدام على فعلته، لافتاً إلى أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض عليه، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم.

ولم يصرح عبد الله العشوي بالأسباب التي دعت المتهم إلى ارتكاب الواقعة.

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