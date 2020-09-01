الكشف عن شخصية شهيرة ضمن متهمي قضية فيرمونت في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عن أحمد الجنزوري المتهم في قضية اغتصاب "فتاة فيرمونت" المثيرة للجدل.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن هذا الشاب متعهد الحفلات، تعامل مع عدد من كبار نجوم الفن بحكم طبيعة عمله، قبل أن يسقط في قبضة رجال الأمن متهما بقضية "الفيرمونت" التي شهدت تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي داخل فندق منذ عام 2014.

وأوضحت مصادر للصحيفة أن أحمد الجنزوري تم القبض عليه منذ يومين بعد أن داهمت الشرطة مقر تواجده بإحدى القرى السياحية.

وقالت إن الجنزوري يلقب بـ"نمبر وان" ويدعوه أصدقاؤه باسم جانز الساحل الشمالي، لتنظيم حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية هناك.

كما تسبب الجنزوري في فشل تنظيم إحدى الحفلات الغنائية للفنانة كارول سماحة عام 2017 ودخل في مشادة عنيفة مع الفنانة اللبنانية وتدخلت نقابة الموسيقيين فيها.

ونظم حفلات عديدة في قرية مراسي خلال السنوات الماضية لهيفاء وهبي وحكيم وهشام عباس، كما أسس شركة عام 2003 لتنظيم حفلات الزفاف والمؤتمرات.

وقالت مصادر مطلعة إن عدد المتهمين المقبوض عليهم في قضية "الفيرمونت" وصل إلى 4 متهمين، من بنيهم المتهم أحمد الجنزوري.

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