يشوّه وجه ابنته بمادة كاوية

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت نيابة برج العرب في الإسكندرية، اليوم، بحبس موظف في شركة الكهرباء 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإلقائه مادة كاوية على وجه ابنته من طليقته وتهديدها.

ووجهت النيابة بسرعة إفادتها بتحريات المباحث عن ملابسات الواقعة، واستعجال التقرير الطبي الخاص بالمصابة التي تخضع للعلاج في المستشفى.

وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبدالرازق غنيم، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بتلقيه بلاغاً من المجني عليهما، بقيام المتهم بقطع التيار الكهربائي في الواحدة صباحاً عن منزل أسرة طليقته، بعد أن هددها أكثر من مرة بالقتل وتشويه وجهها، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الشروق" اليوم.

وجاء في التحقيقات الأولية أنه عند قيام المتهم بقطع الكهرباء عن المنزل، خرجت ابنته من طليقته لمعرفة سبب قطع التيار، لتفاجأ بأبيها ومعه شخص آخر يلقيان مياه النار على وجهها، ما أدى إلى إصابتها وأشقائها الـ3 وجدتهم.

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