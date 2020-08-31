وفاة عراقية حامل حرقاً على يد زوجها

المصدر: وكالات

توفيت امرأة عراقية حامل حرقاً على يد زوجها، حين سكب الزوج بسبب خلاف أسري بسيط البنزين على جسدها واضرم النار، فمات جنينها وتوفيت لاحقا متأثرة بجروح بالغة، وأثارت قضية حنين الزبيدي الرأي العام وغضب الشارع العراقي.

وبحسب مركز النماء لحقوق الإنسان العراقي عبر صفحته في "فيسبوك"، نقلاً عن مصدر من أسرة ضحية "العنف الأسري" حنين الزبيدي توفيت متأثرة بالحروق التي أصيبت بها.

وبحسب أهل الضحية فإن زوجها أقدم على حرقها بمادة البنزين وهي حامل، وقد توفي الجنين قبل وفاتها، وقد تعرضت لعنف أسري متواصل من قبل زوجها طيلة فترة زواجها، وفقاً لروسيا اليوم.

وطالب المركز عبر بيانه بمواصلة السعي حتى إقرار قانون الحماية من العنف الأسري للحد من تكرار مثل هكذا "جرائم فضيعة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز