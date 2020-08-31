بالفيديو.. السيول تودي بحياة 160 شخصاً في أفغانستان

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مسؤولون أفغان إن رجال الإنقاذ واصلوا أول أمس السبت البحث عن مفقودين في الأوحال وتحت الأنقاض بعد أن أودت السيول في الأسبوع الماضي بحياة نحو 160 شخصا وجرفت بيوتا في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت وزارة إدارة الكوارث إن 13 إقليما معظمها في شمال البلاد تأثرت بالسيول.

وأفاد مسؤولون بأن 116 شخصا لاقوا حتفهم في إقليم باروان الواقع شمالي العاصمة كابل مباشرة، وأصيب أكثر من 120 ولا يزال 15 شخصا في عداد المفقودين.

وصرحت وحيدة شاهكار؛ المتحدثة باسم حاكم باروان "لا تزال فرق الإنقاذ في المنطقة تبحث عن الجثث المفقودة"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

واجتاحت السيول باروان يوم الأربعاء وجرفت أعدادا من المنازل والمباني، حيث أوضح المتحدث باسم شرطة الإقليم سالم نوري، أن معظم المتضررين من الفلاحين والعمال الموسميين الذين يواجهون مشاكل مالية بالفعل وأن الشرطة توجه نداءات للتبرع بالدم للمصابين.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع أن قوات الأمن الأفغانية تساعد في جهود الإنقاذ وتوزيع المساعدات، فيما قال حلف شمال الأطلسي إن قواته تدعم الجيش الأفغاني وإنها نقلت غذاء وماء وأغطية جوا إلى المناطق المتضررة.

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