يقتل زوجته أمام أفراد أسرتها في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

برر عامل مصري متهم بقتل زوجته، أمام أفراد أسرتها في مركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، لقاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الذي مد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتركها بيت الزوجية وأصرت على المكوث في بيت أهلها.

ودافع المتهم الثلاثيني، عما وصفه بـ«نخوته»، حين قال: «مراتي تركت لنا البيت من غير إذني. ولما اتحايلت عليها ترجع رفضت. كنت أعمل إيه قتلتها».

ومثل المتهم الجريمة أمام منزل حماة بقرية عبدالمجيد موسى، بأنه تقدم نحو زوجته التي كانت عائدة لتوها من مشوار، وسدد لها 3 طعنات بسكين بمنطقتي: الصدر، والبطن، وهو يردد على مسامعها «علشان تسيبي البيت».

واستطرد قائلاً: «قبل ما اقتلها برضة عملت اللي عليّا، واتحايلت عليها ترجع، لكن ظهر على وجهها علامات الرفض».

وشهد شقيق ووالد المجني عليها، أمام نيابة العياط بأنهما لم يتمكنا من إنقاذها «المتهم ضربها كتير وبسرعة».

وشرحا أن هناك خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها، وأنهما فوجئا بإيقاف الأول للضحية بالشارع بالقرب من منزلهما، ليطعنها على مرأى ومسمع الأهالي.

واتهمت أسرة الضحية زوج الابنة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأفادت بأن يتعاطى المخدرات بصورة دائمة.

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