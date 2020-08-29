جريمة مروعة تهز الأرض الطيبة

المصدر: البيان الإلكتروني

جريمة قتل بشعة شهدتها مدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح في مصر حيث أقدم مواطن من إحدى دول امريكا اللاتينية على ضرب زوجته المصرية «بالشاكوش» أثناء نومها.

وأكد عدد من أهالي المنطقة، التي يشتهر أهلها بالطيبة حتى أصبح اللفظ لصيقا بالواحة التي يطلقون عليها "الأرض الطيبة"، أن القتيلة التي تقيم بالقرب منهم تمتاز بالطيبة والسمعة الطيبة، وأنه تم دعوة عدد من السيدات لتغسيلها بعد إعلان زوجها وفاتها، إلا أنهن اكتشفن وجود آثار اعتداء عليها، فرفضن تغسيلها وتم استدعاء طبيب للكشف عليها، فقام بإبلاغ الشرطة.

وتلقت مديرية أمن مطروح، اخطارا الواقعة، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة سيوة إلى أن الزوج «فاميد» وشهرته «حسين أبوعمار» خلف ارتكاب جريمة قتل زوجته «غالية».

وباشرت نيابة مرسى مطروح، التحقيقات مع المتهم الذي أقر بارتكاب الجريمة، وحضر محامي المتهم التحقيقات، أثناء اعترافه بارتكاب الجريمة، والذي قال إنه «كان عازما على قتلها منذ فترة، للخلافات العائلية بينهما، وأنه ضربها بالشاكوش أثناء نومها».

واستمرت النيابة العامة في مباشرة التحقيقات مع المتهم والشهود حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم، السبت.

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