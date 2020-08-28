السجن 9 سنوات لقاطع رأس ابنته بالفأس وهي نائمة

المصدر: أ ف ب

حُكم على إيراني بالسجن تسع سنوات لقتله ابنته البالغة 14 عاماً بقطع رأسها أثناء نومها، على ما أعلنت والدة الفتاة لوكالة أنباء إيرانية مطالبة بإعدام زوجها.

وذكرت معلومات صحافية أن رومينا أشرفي قُتلت أثناء نومها في 21 مايو على يد والدها الذي قطع رأسها بعد عودتها إلى المنزل العائلي في تالش بمحافظة غيلان شمالي البلاد.

وقالت رنا دشتي، والدة الضحية لوكالة "إيلنا" الإيرانية: "برغم كلام السلطات القضائية عن معاملة خاصة تولى لهذه القضية، فإن الحكم القضائي أثار الذعر لدي ولدى عائلتي".

وأضافت: "لا أريد أن يعود زوجي يوماً إلى قريتنا"، مطالبةً بإعادة النظر في الحكم وإعدام الجاني.

وبعد زواج استمر خمسة عشر عاماً، تبدي دشتي خشيتها من أن يكون ابنها الوحيد في خطر.

وكانت الضحية على علاقة برجل يكبرها بخمس عشرة سنة، لكن والدها كان يرفض زواجهما.

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