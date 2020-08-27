الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة مقتل سيدة وتوأمها

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة في دلتا مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في كشف غموض العثور على 3 جثث من أسرة واحدة بمنزلهم بمركز كفر الدوار في ظروف غامضة.

وتبين لضباط المباحث الجنائية أثناء سير التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية، وتفريغ الكاميرات في منطقة الحادث بزاوية عبود التابعة لقسم شرطة كفر الدوار، أن وراء ارتكاب الواقعة " على.ي.أ.ع" نجل عم "المجني عليها والدة الطفلين ضحايا الحادث" ويعمل سائقا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وفقا لموقع البوابة نيوز.

وبمواجهته بارتكاب الجريمة، قال المتهم خلال اعترافاته:" إنه كان يقوم بمساعدتها في ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفرا هاربا".

وشهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء يوم الثلاثاء، جريمة بشعة عقب عثور الأهالي على جثث سيدة وطفليها التوأم مذبوحين داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وكانت الجهات الأمنية في قسم شرطة كفر الدوار، قد تقلت إخطاراً يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل وتبين من المعاينة أن الضحايا هم كل من: "ياسمين. ع. م"، 23 سنة، "على.أ. م"، 3 سنوات، "محمد. أ. م"، 3 سنوات.

وباشرت نيابة قسم كفر التحقيق في الواقعة وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

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