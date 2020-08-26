يلقي ابن عمه من الطابق الثامن لخلافات عائلية

المصدر: البيان الإلكتروني

دفعت خلافات عائلية شاباً بجنوب الجيزة في مصر إلى قتل ابن عمه، بعدما أقدم على إلقائه من الطابق الثامن.

وأمرت النيابة الكلية بتشريح جثة الشاب الذي لقي مصرعه في منطقة الهرم، طالبةً من رجال المباحث إجراء تحريات حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، وذلك حسبما نشرت صحيفة "الشروق".

وتفصيلاً، تلقى قسم شرطة الهرم بلاغاً يفيد بسقوط عامل من الطابق الثامن، ما أسفر عن مصرعه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه يقيم بصحبة ابن عمه بعقار سكني، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية، ما دفع المتهم إلى إلقاء ابن عمه من الطابق الثامن، ليلقى مصرعه على الفور.

‫وتمكنت قوة أمنية بقسم الهرم من القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة.

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