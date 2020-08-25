السعودية .. القبض على تشكيل عصابي ارتكب 24 حادثة سرقة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة الرياض في السعودية القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي - المشاعل - العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال، وفقا لو كالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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