وفاة أسرة كاملة غرقاً ونجاة الأب في حادث مأساوي باليمن

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مديرية الظهار بمدينة إب اليمنية أمس الاثنين كارثة إنسانية راح ضحيتها 4 أطفال وسيدتين بعد أن جرفت السيول السيارة التي كانت تقلهم في منطقة الصلبة، فيما نجا الأب بأعجوبة.

وقالت مصادر محلية إن السيول القوية جرفت السيارة أمام بوابة الملعب، مديرية الظهار بمدينة إب، مؤكدة وفاة كل من كان على متن السيارة، عدا السائق (وهو رب الأسرة) الذي تم إنقاذه بأعجوبة.

وأضافت المصادر أن الأب أصر على تجاوز السيل الشديد أمام بوابة الملعب، لكن السيل كان أقوى فجرف السيارة بمن فيها لمسافة كبيرة، واستطاع الأب أن يخرج من السيارة وحده وينجو بنفسه فيما لقيت سيدتان وأربعة أطفال مصرعهم في حادث مروع.

وتم اليوم دفن الضحايا في مدينة إب فيما تتحدث بعض المصادر أن الزوج كان مستعجلا لإسعاف ابنته المريضة، فيما تزايدت المطالب بالتحقيق معه، وقبل ذلك بالتحقيق مع المسؤولين في المدينة التي تتكرر فيها حوادث الغرق بشكل سنوي في موسم الأمطار دون حلول جذرية.

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