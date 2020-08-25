شاهد.. بركان سينابونغ الإندونيسي يقذف رماداً ساخناً على علوّ كيلومتر

المصدر: البيان الإلكتروني

ثار بركان جبل سينابونغ في غرب إندونيسيا أول أمس الأحد، قاذفاً إلى السماء سحباً من الدخان والرماد (وصلت إلى ارتفاع ألف متر تقريباً) بحسب ما نقلت "يورونيوز" عن المركز الإندونيسي لمراقبة النشاط البركاني.

ونصحت السلطات المواطنين بالبقاء على بعد 5 كيلومترات من فوهة البركان وحذرتهم من احتمال قذف البركان حمماً كذلك.

وعلى الرغم من أن حركة الطائرات لم تتأثر غير إن نحو 30 ألف شخص أجبروا على مشاهدة المنطقة التي غطّاها الرماد.

ويعتبر سينابونغ واحداً من عشرات (تقريباً 120) البراكين النشطة في إندونيسيا.

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