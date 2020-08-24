تحرّض حفيدها على قتل ابنها المدمن

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس سيدة عجوز 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل نجلها، موجّهةً بحبس حفيد المتهمة وصديقه لتنفيذهما جريمة القتل.

وتبين من تحقيقات النيابة، التي نشرتها صحيفة "الشروق"، أن العجوز استعانت بحفيدها للتخلص من عمه الذي تسبب لهم في مشكلات، وتعدى عليهم بالضرب بسبب إدمانه المخدرات، ما أدى إلى عجزهم عن تحمل نفقات علاجه.

واستجاب الحفيد لأمر جدته، مستعيناً بصديقه الذي أغراه بمبلغ مالي مقابل معاونته في قتل عمه.

واعترف المتهم الثاني بأنه ساعد الحفيد على قتل عمه مدمن المخدرات تنفيذاً لرغبة جدته التي يئست من تصرفات نجلها المدمن، وأنه وافق على ذلك لمروره بأزمة مالية.

واتفقا على استدراج المجني عليه إلى أرض زراعية، وما إن وصلوا جميعاً إلى منطقة نائية حتى قيد المتهمان حركة المجني عليه، وسدّدا له الطعنات فأردياه قتيلاً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز