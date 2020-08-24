مصرع عامل وإصابة ابنه في مصر بعد سقوطهما في "تنك" سولار

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي عامل بميناء بورسعيد في مصر مصرعه إثر سقوطه في "تنك" سولار على سفينة وقود كانت ترسو على رصيف الميناء، وأصيب نجله باختناق أثناء محاولته إنقاذ والده.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "الشروق"، تلقى مدير إدارة تأمين المجري الملاحي لقناة السويس إشارة من شرطة ميناء بورسعيد الغربي بسقوط العامل في "تنك" سولار على سفينة وقود أثناء عمله نتيجة لاختلال توازنه، وأصيب ابنه، الذي يعمل معه على المركب نفسه، بحالة اختناق، أثناء محاولته النزول إلى "التنك" لإنقاذ والده.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة الميناء التي أمرت بنقل جثة المتوفى إلى المشرحة وندب الطب الشرعي لتشريحها، وندب لجنة فنية من التفتيش البحري لمعاينة المركب وتحديد سبب سقوط المتوفى.

ونقلت سيارة إسعاف الابن إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبالفحص الطبي تبين أنه يعاني صعوبة في التنفس.

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