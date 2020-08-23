مصرع 3 وإصابة 12 شخصاً في انهيار منزل بجدة

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 12 بإصابات نُقلوا على أثرها للمستشفى من جرّاء إنهيار منزل شعبي بحي الرويس في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الامنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (22:25) من يوم "السبت" يفيد عن إنهيار منزل شعبي بحي الرويس، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وقال: "على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ، وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة، وفرق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة".

وأضاف: أنه أتضح بأن الحالة عبارة عن إنهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أداور، حيث باشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض عن أشخاص، وذلك بإستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض، وبرفع الأنقاض، وتمشيط كامل الموقع.

وأوضح أنه تم اخراج 15 شخص من تحت الأنقاض ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفى.

ولفت القرني إلى أن الحادث نتج عنه 12 حالة إصابة نقلوا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى، وثلاثة حالات وفاة، مشيراً أن قد باشر فريق التحقيق عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة بالموقع.

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