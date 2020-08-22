سائق مصري يقتل زميله لخلاف في أولوية تحميل الركاب

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم سائق بمحافظة الدقهلية في مصر على قتل زميله طعناً بسبب خلافهما في أولوية تحميل الركاب.

وتلقى رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بمقتل سائق على يد آخر في موقف سندوب، حسبما نشرت صحيفة "الشروق".

وانتقلت قوة أمنية من قسم أول المنصورة برئاسة العقيد أحمد شبانة، رئيس مباحث أول المنصورة، وقوة مرافقة له، وبالفحص تبين مصرع سائق يبلغ من العمر ٢٦ سنة، إثر خلاف في أولوية التحميل في موقف سندوب، على يد زميله البالغ من العمر ٣٦ سنة، إذ نشبت مشاجرة بينهما، واعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض.

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