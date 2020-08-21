المغرب يضبط 13 طناً من المخدرات

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة المغربية، اليوم، ضبط 13 طناً من مخدر الحشيشة وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات قرب الدار البيضاء.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تمكنت، مساء أمس، من حجز 13 طناً من مخدر الشيرا (الحشيشة) على متن شاحنة لنقل البضائع وسيارة، في منطقة قروية قرب الدار البيضاء (غرب).

وأسفرت العملية أيضاً عن توقيف شخص (39 عاماً) "للاشتباه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي" بحسب البيان، مشيرةً إلى أن الأخير "كان مبحوثاً عنه من أجل الاتجار الدولي في المخدرات".

وهذه أكبر كمية من هذا المخدر يعلن ضبطها في المغرب هذا العام، بعدما أعلن ضبط كميات متفاوتة في عمليات متفرقة خلال الأشهر الماضية.

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