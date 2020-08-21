طفل مصري يذبح ابن عمه بسبب طائرة ورقية

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم طفل على قتل ابن عمه بالمقص إثر مشاجرة نشبت بينهما جنوبي محافظة بني سويف في مصر.

ولقي الطفل مصرعه متأثراً بإصابته، بعدما طعنه ابن عمه في رقبته فوق سطح المنزل بسبب خلافهما على طائرة ورقية، حسبما نشرت، اليوم، صحيفة "الشروق" المصرية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً من العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بوصول طفل يدعى يوسف (10 سنوات) إلى مستشفى الفشن المركزي جثةً هامدةً بسبب جرح نافذ في الرقبة، إذ سقط غارقاً في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على الطفل المتهم، وحُرر محضر بالواقعة.

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