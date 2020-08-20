الحرارة تقتل أكثر من 100 شخص في طوكيو

المصدر: البيان الإلكتروني

استمرت درجات الحرارة في الارتفاع أمس الأربعاء في أجزاء واسعة من غربي اليابان، مع اقتراب درجات الحرارة من 40 مئوية في كيوشو وشيكوكو، وهو ما يتطلب الحذر بشكل مستمر لتجنب خطر الإصابة بضربة الحر.

ووفقًا لمفتشية الطب في العاصمة طوكيو، فقد وجد أن هناك 103 أشخاص في طوكيو لقوا حتفهم بسبب إصابتهم بضربة حر منذ بداية أغسطس.

على وجه الخصوص، لقي 50 شخصًا مصرعهم بسبب ضربة الحر على مدى 3 أيام منذ 15 أغسطس، وفق موقع (اليابان بالعربي).

أيضًا، وفقًا لإدارة الإطفاء في طوكيو، تم نقل 214 شخصا تتراوح أعمارهم بين 1 و96 عامًا للمستشفيات للعلاج من الإصابة بضربة الحر، كما توفي رجل التسعينيات من العمر في يوم 18 أغسطس.

ويحث مسؤولو الأرصاد الجوية الناس على اتخاذ التدابير الواقية من ضربة الحر، كاستخدام مكيفات الهواء في المنازل وتجنب التعرض المباشر للشمس عندما يكونون خارج المنزل.

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