الحكم بالسجن 3 سنوات على المتهم في قضية "ضحية التذكرة"

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنايات طنطا في مصر، اليوم، بحبس رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية-الأقصر، لمدة 3 سنوات؛ لتسببه في وفاة راكب وإصابة آخر من الباعة الجائلين، بعد أن أجبرهما على إلقاء نفسيهما من القطار القادم من الإسكندرية إلى طنطا، أثناء سيره بسرعة كبيرة؛ لعدم دفعهما الأجرة، ومطالبته لهما بدفع غرامة، فيما عُرف إعلامياً بـ واقعة "ضحية التذكرة".

ووفقاً لما نشرته صحيفة "الشروق"، ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا القبض على "كمسري" القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، ما تسبب في مصرع أحدهما.

وتلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطاراً من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا حينذاك، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام "كمسري" القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار، لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما.

وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، ثم صدر قرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز