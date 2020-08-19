حرارة قياسية تقتل 27 شخصاً في اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو إن 27 شخصا توفوا جراء تعرضهم لضربة حر في منطقة العاصمة على مدى 6 أيام حتى يوم السبت الماضي، بسبب استمرار الحر الشديد في أرجاء اليابان.

ويقول مكتب الفحص الطبي إن أعمار الضحايا كانت من الخمسينات حتى التسعينات.

وتسببت موجة الحر الشديد التي تجتاح اليابان حاليا في ارتفاع درجة الحرارة إلى 41.1 درجة مئوية في مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان.

وتعادل درجة الحرارة هذه التي تم تسجيلها في الساعة 12:10 ظهر أول أمس الاثنين الرقم القياسي للبلاد الذي تم تسجيله في مدينة كوماغايا العام 2018.

وتم نقل الكثير من المصابين بضربة حر إلى المستشفيات، وفق موقع "اليابان بالعربي"

ويحث مسؤولو الطقس الناس على شرب السوائل بشكل متكرر وأخذ قسط من الراحة واستعمال مكيفات الهواء أثناء التواجد داخل المباني وتجنب التعرض لأشعة الشمس بقدر الإمكان في الخارج.

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