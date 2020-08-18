يستدرج سيدتين بمساعدة زوجته ويرتكب جريمة شنيعة في سوريا

المصدر: وكالات

في واقعة مروعة هزت مدينة دير الزور في سوريا، حيث أقدم شخص على استدراج سيدتين وقتلهما، لأجل الاستيلاء على مصوغاتهما الذهبية.

وبحسب نقلته وسائل إعلامية فقد أقدم شخص سوري على قتل مسنتين وأخفى جثتيهما بطريقة مذهلة، حيث وضع الجثتين في سقف المنزل، ثم صب عليهما مادة إسمنتية لإخفاء معالم الجريمة.

وقد تمكنت الشرطة في مدينة دير الزور شرق سوريا، من ضبط الجاني الذي أقر بجريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات أن الجاني استدرج الضحيتين، إلى منزله بمساعدة زوجته للتخلص منهما، ومن ثم سرقة أموالهما ومصوغاتهما الذهبية.

كما اعترف الجاني، أنه وضع الجثتين في سقف المنزل، ثم صب عليهما مادة إسمنتية لإخفاء جريمته، ليقوم في وقت لاحق بعملية سرقة منزل الضحيتين بمساعدة زوجته، بعد التخلص من السيدتين.

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