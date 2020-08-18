حادث مروع في مصر.. خباز يلقي مراهقا داخل عجان آلي ويشغله

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادث مروع شهدته محافظة أسوان بمصر، خلال الأيام القليلة الماضية، أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، بشلل في اليدين والقدمين، بعدما وضعه عامل بمخبز في عجان آلي، وقام بتشغيله قبل أن يتركه بداخله يواجه مصيره.

وأسفرت تحريات الشرطة، عن تعدي المتهم محمد فراج، على الطفل المجني عليه، بوضعه بإناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وتشغيله، ما أصاب الطفل بإصابات بالغة قاصدًا إزهاق روحه.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت في الثامن من شهر أغسطس الجاري عندما بُلِّغت الشرطة بإصابة الطفل محمد مصطفى شحات، البالغ من العمر خمسة عشر عامًا، جرَّاء حادث وقع له بالمخبز محل عمله بناحية سلوا بحري، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، ونقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية، وفقاً لموقع "الوطن".

وشهد مالك المخبز في التحقيقات بتبيلغه أولًا بتعرض المجني عليه لحادثٍ عرضيٍّ داخل المخبز أحدث إصابته، ثم بتاريخ الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، وعندما راجع كاميرات المراقبة المثبتة بالمخبز، شاهد وضع المتهم المجنيَ عليه داخل الخباز الآلي وتشغيله.

وشهد الطفل المجني عليه في التحقيقات بتعدي المتهم عليه بعد طلبه منه الكف عن ممازحته قاصدًا إزهاق روحه، وشهد كذلك عامل بالمخبز بإبصاره المجني عليه داخل الإناء المذكور بعد سماعه صراخه، ففصل التيار الكهربائي عن الخباز وسارع بإسعاف المجني عليه، ثم شاهد لاحقًا بكاميرات المراقبة بالمخبز واقعة تعدي المتهم على المجني عليه.

وقال والدا المجني عليه في التحقيقات إنهما علما من نجلهما أن المتهم وضعه بالإناء أثناء تشغيله بسبب خلافات بينهما، لعدم رغبة المتهم في استمرار المجني عليه بالعمل بالمخبز.

واستجوبت النيابة العامة المتهم ووجهت إليه اتهام الشروع في قتل المجني عليه، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا حدوث إصابة المجني عليه لارتطامه بلوح حديديٍّ بالمخبز وسقوطه عليه، وشاهدت النيابة العامة اللقطات المصورة للواقعة بكاميرات المراقبة بالمخبز، فتبينت منها حملَ المتهم المجنيَ عليه عنوةً ووضعه بإناء العجين بالخباز الآلي وتشغيله، ثم محاولة آخرين انتشال المجني عليه وإسعافه لاحقًا.

عميد كلية الطب بجامعة أسوان: حالة الطفل سيئة.. وأصيب بشلل

وعن الواقعة، قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إن الطفل محمد مصطفى دخل المستشفى وهو في حالة صحية سيئة بسبب الضرر الذي لحق به، موضحاً أنه كان سيدخل في غيبوبة لولا التدخل الطبي السريع.

وأضاف "الدهشوري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطفل المعتدى عليه أصيب بقطع كامل في الحبل الشوكى وكسور في العظام العنقية، الأمر الذي أدى إلى شلل في اليدين والقدمين.

ولفت عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إلى أنه عقب إتمام العمليات الجراحية له، لن يكون هناك تحسن في الحالة على المستوى القريب.

بينما قال محمد عبدالرازق، خال الطفل المعتدى عليه، أن المتهم ألقى الطفل داخل "عجانة مخبز"، وطحنه في هذه الآلة، التي تعجن 300 كيلو جرام من الدقيق.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، أن ابن شقيقته أصيب بشلل تام، والجاني تعمد قتله: "ده كان قاصد يعجنه، ولو دماغه هي اللي كانت تحت، كان زمانه مات وسره معاه".

وأوضح أن وضع الطفل الآن مأساوي، خاصة بعدما تعرض إلى شلل تام، إلى جانب الكسور المتفرقة في أنحاء متفرقه في جسده.

الطفل المعتدى عليه يكشف تفاصيل الواقعة

الطفل نفسه الذي تعرض للاعتداء أوضح في مداخلة بالبرنامج ذاته، أنه يعمل في الفرن منذ شهر، مضيفا: "كنا قاعدين وشالني وحطني في العجان، وشغلها عليا وسابنى ومشى طلع برة".

وأضاف: "العمال سمعوني وجم طفوا العجان"، بعدما استغاث بهم، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب فعله ذلك، وأن ذلك لا ينفع أن يكون "هزار"، مشددًا أنه يقصد قتله بشكل مؤكد، لافتًا إلى أنه طالب ويدرس في المدرسة، ويعمل في الإجازة الصيفية لمساعدة أسرته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز