63 شخصاً ضحايا فيضانات السودان

المصدر: (الخرطوم - أ.ف.ب)

أعلن الدفاع المدني السوداني، أمس، أنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصاً منذ نهاية يوليو الماضي. وأوضح المصدر في بيان، أن 14 ألفاً و018 منزلاً و119 بناء حكومياً تدمر كلياً كما تضرر بشكل كبير 16 ألفاً و240 منزلاً. وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنوياً فيضانات كبيرة. وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأشار آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء المضي، إلى أنّ 185 ألفاً و755 شخصاً تأثروا بالأمطار، موضحاً أنّ الولايتين الأكثر تضرراً هما الجزيرة في وسط البلاد وكسلا في الشرق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز