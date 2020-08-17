قتلى وجرحى في هجوم على فندق بمقديشو

المصدر: (مقديشو - أ.ف.ب)

قتل خمسة أشخاص على الأقل، أمس، في اقتحام مسلحينمن حركة الشباب المتطرّفة فندقاً يطل على البحر في مقديشو بعد تفجير سيارة مفخخة، وفق ما أفاد مسؤولون وشهود. وصرّح المسؤول الأمني أحمد عمر، أن قوات الأمن تحاول استعادة السيطرة على فندق إيليت الواقع على شاطئ ليدو بعد أكثر من ساعة على بدء الهجوم، وأن المهاجمين يحتجزون على ما يبدو عدداً من الرهائن.

وأضاف عمر: «يستمر إطلاق النار في شكل متقطع ووفق معلومات أولية تلقيناها، قتل خمسة أشخاص واصيب أكثر من عشرة آخرين، حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأن الانفجار كان قويا وهناك رهائن داخل الفندق». وأفادت منظمة إسعاف مقرها مقديشو، أن الهجوم أوقع 28 جريحاً على الأقل. وأكد شهود أن الهجوم على الفندق بدأ بانفجار قوي، ثم فر أناس من حرم الفندق حيث كان يسمع إطلاق نار.

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