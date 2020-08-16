محاولة قتل غريبة لمراهق في محافظة أسوان المصرية

المصدر: وكالات

أمر النائب المصري العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم "الأحد"، بحبس متهم بالشروع في قتل مراهق بوضعه داخل عجان مخبز آلي بمحافظة أسوان.

وكانت الشرطة بُلِّغت يوم 8 أغسطس بإصابة محمد مصطفى شحات، البالغ من العمر 15 عاماً، عن حادث وقع له بالمخبز محل عمله بناحية سلوا بحري بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ونقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية، بحسب "روسيا" اليوم.

وأسفرت تحريات الشرطة عن تعدي المتهم محمد على الطفل المجني عليه بوضعه بإناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وتشغيله، مما أصاب الطفل بإصابات بالغة قاصدا إزهاق روحه.

وسألت النيابة العامة والدي المجني عليه فشهدا بعلمهما من نجلهما أن المتهم وضعه بالإناء المذكور أثناء تشغيله على إثر خلافات بينهما؛ لعدم رغبة المتهم في استمرار المجني عليه بالعمل بالمخبز، وأوضح المجني عليه أنه تعدى عليه بعد طلبه الكف عن ممازحته قاصدا قتله.

بينما استجوبت النيابة العامة المتهم ووجهت إليه تهمة الشروع في قتل المجني عليه، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، مدعيا أن إصابة المجني عليه جاءت من جراء ارتطامه بلوح حديدي بالمخبز وسقوطه عليه.

وشاهدت النيابة العامة اللقطات المصورة للواقعة بكاميرات المراقبة بالمخبز، فتبينت منها حمل المتهم المجني عليه عنوة ووضعه بإناء العجين بالخباز الآلي وتشغيله، ثم محاولة آخرين انتشال المجني عليه وإسعافه لاحقا.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمر القاضي الجزئي بمد حبسه 15 يوما احتياطيا.

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