انهيار منزل من 3 طوابق في مصر.. وضحايا تحت الأنقاض

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمصر مساء السبت انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مما أدى إلى وقوع إصابات بين سكانه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار منزل بقرية شنوان ووجود مصابين، فأمر على الفور قوات الحماية المدنية باتخاذ اللازم وإخراج كافة الأهالى.

وأكدت التحريات الأولية أن الانهيار حدث نتيجة انفجار أنبوبة غاز فى مستودع أنابيب أسفل المنزل، نتيجة قيام ابن صاحب المستودع بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة من أنابيب الغاز، مما أدى إلى انفجار أنابيب كبيرة، ولا توجد وفيات حتى الآن وجار حصر الإصابات، وفقاً لليوم السابع.

وأكد الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة ولا توجد إصابات خطيرة.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكدا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بشبين الكوم لتلقى العلاج اللازم.

ونفى مدير إدارة الطوارئ ما يتردد عن تسجيل أى وفيات فى العقار المنهار، موضحا أنه لم يتم الإخطار بأى حالات جديدة.

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