فيديو.. انهيار مبنى وسط القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

انهار مبنى في وسط العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، في وقت قالت السلطات إنها شرعت في عمليات الإنقاذ بمكان الانهيار.

وأسفرت عمليات الإنقاذ حتى الآن عن إنقاذ 14 شخص وإسعاف شخصين بالموقع ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة بوجود كل الأجهزة المعنية بموقع الحادث مثل الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والقيادات الأمنية.

ووصل إلى مكان الحادث محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومدير الأمن فيها اللواء أشرف الجندي للإشراف على عمليات الإنقاذ.

ويقع المبنى المنهار في شارع قصر النيل وسط المدينة.

وتبلغ مساحة المبنى المدمر 1500 متر ومكون من تسوية، وأربعة أدوار، ويضم شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض مفروشات مغلق.

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