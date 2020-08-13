شاهد.. إصابة 13 شخصاً في حريق مهول بمحطة وقود روسية
تعرض نحو 13 شخصا لإصابات إثر اندلاع حريق في محطة وقود في روسيا.
وبحسب "روسيا اليوم" نقلا عن مسؤولين محليين، فإن 13 شخصا ومن بينهم 4 رجال إطفاء، أصيبوا بجروح وحروق جراء اشتعال النيران في صهريج غاز في فولغوغراد.
وشارك في عمليات الإنقاذ 63 رجل إطفاء و19 سيارة إسعاف، للسيطرة على الحريق الذي انتشر في مساحة ألف متر مربع.
وبدأت لجنة تحقيق روسية التحقيق في انتهاك السلامة، ما تسبب باندلاع الحريق، بحسب وكالة تاس الحكومية.
شاهد.. إصابة 13 شخصاً في حريق مهول بمحطة وقود روسيةhttps://t.co/Ez0HavhEO5#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Oc6NSKB0NM— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 13, 2020
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