زلزال بقوة 5.1 يضرب جزر الكوريل الروسية

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد خبراء الزلازل، اليوم الخميس، زلزالا بقوة 5.1 درجة في المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل بمقاطعة ساخالين، في الشرق الأقصى الروسي.

وأوضح مصدر في الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن الزلزال وقع على مقربة من جزيرة هاريمكوتان، إحدى جزر المجموعة الشمالية ما يعرف تحت اسم "سلسلة الكوريل الكبيرة"، على عمق 61 كلم.

وأضاف أن فرع الهيئة في ساخالين لم يتلق بعد اتصالات من السكان المحليين بشأن الزلزال الذي لم يخلف إصابات أو أضرارا مادية، بحسب "روسيا اليوم".

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