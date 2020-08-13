مستمرة منذ 50 يوماً.. كوريا الجنوبية تشهد أطول موسم للأمطار في تاريخها

المصدر: البيان الإلكتروني

يستمر موسم الأمطار لمدة 50 يوما لأول مرة في كوريا الجنوبية، وبالتالي فإن موسم الأمطار لهذا العام حطم الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2013، البالغ 49 يوما. كما تجاوز في مدته الرقم القياسي الآخر المسجل في 10 أغسطس العام 1987.

ومن المتوقع استمرار الطقس الحار والرطب اليوم الخميس، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن الأمطار ستجتاح معظم المناطق في البلاد، ما عدا الساحل الشرقي، من بعد الظهر إلى المساء وسيصاحبها رعد وبرق مع هبوب الرياح. ومن المتوقع أن يتراوح حجم هطول الأمطار بين 20 إلى 80 مليمترا.

ويتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة في سيئول وأقاليم كيونغ كي وكانغ وون وتشونغ تشيونغ في الفترة من 14 إلى 16 أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، سيتوسع مرتفع شمال الهادئ بشكل كبير، ومن المتوقع أن ينتهي موسم الأمطار في المنطقة الوسطى.

كما تشهد بعض المناطق في كوريا الجنوبية طقسا حارا، حيث أصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا بسبب موجة الحرارة صباح يوم أول أمس الثلاثاء في مدينتي كانغ رونغ وسامتشوك في إقليم كانغ وون ومدينة كيونغ سان في إقليم كيونغ سانغ الشمالي ومدينة دايغو.

وتم إصدار تحذيرات من موجة الحرارة أيضا في جميع المناطق في أقاليم كانغ وون وكيونغ سانغ وجولا وجزيرة جيجو. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى خلال النهار إلى ما بين 28 و35 درجة مئوية.

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